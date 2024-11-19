Епатажна Кідман з'явилась на обкладинці глянцю у модному образі

Ніколь Кідман. Фото: Instagram.com/nicolekidman

Відома актриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку спеціального випуску британського журналу GQ "Men Of The Year". Зірка не лише вразила ефектним фотосетом, а й відверто розповіла про своє життя, кар’єру та емоційні переживання.

Результатом фотосесії зірка поділилась у своєму Instagram.

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Для фотосесії в журналі акторка обрала сміливі образи від Balenciaga. Вона постала в екстравагантному одязі, а деякі кадри мали навіть провокативний характер. Глянцеві фото підкреслили природну красу зірки — макіяж був мінімалістичним, що додало кадрам особливого шарму.

Кідман на обкладинці модного глянцю. Фото: Instagram.com/nicolekidman

Ніколь поділилася, що останнім часом її особливо вразив перегляд двох фільмів. Драму "Минулі життя" 2023 року вона назвала однією з найзворушливіших картин, які бачила. А анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" взагалі довів її до сліз.

Кідман здивувала образом. Фото: Instagram.com/nicolekidman

"Зараз я набагато відкритіша до емоцій, ніж раніше. Я не стримую себе, і це частина мого життя. Мабуть, це те, що приходить із віком", — розповіла актриса.

Ніколь в новому інтерв'ю для журналу ще поділилася, як останнім часом вона переосмислила багато речей через смерть матері, виховання дітей та інші життєві виклики.

"Життя іноді вражає, ніби хвиля. Втрата, любов, шлюб, родина — усе це робить тебе більш відкритою. Іноді ти просто прокидаєшся посеред ночі й плачеш. Але я вчуся приймати ці моменти, а не тікати від них", — поділилася зірка.

Кідман здивувала фанів новим стилем. Фото: Instagram.com/nicolekidman

Таким чином, Кідман зізналася, що з кожним днем вона дедалі більше приймає всі свої почуття та дозволяє собі проживати кожну емоцію до кінця.

Це відверте інтерв’ю стало ще одним доказом, що Ніколь — не лише талановита актриса, а й людина, яка не боїться ділитися своєю людяністю і приміряти на себе сміливі образи.

Раніше ми писали про те, що Ніколь Кідман розплакалася на червоній доріжці.

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