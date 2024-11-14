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Ніколь Кідман розкритикувала одного із найвідоміших режисерів

14 листопада 2024 14:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Ніколь Кідман мріє зіграти у фільмі Мартіна Скорсезе
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Акторка Ніколь Кідман розкритикувала відомого режисера Мартіна Скорсезе. Зірка звинуватила його в тому, що в більшості його фільмів головні герої — чоловіки.

Про це пише Page Six.

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В одному із інтерв'ю зірка зізналася, що з радістю попрацювала б з 81-річним режисером — якщо він коли-небудь напише для неї роль.

"Я завжди казала, що хочу працювати зі Скорсезе, якщо він зніме фільм про жінок", — сказала вона виданню.

Окрім режисера Скорсезе, Кідман також мріяла б попрацювати із такими режисерами, як Кетрін Бігелоу, Спайком Джонзе, Полом Томасом Андерсоном та Міхаелем Ханек.

Кідман натякнула, що Скорсезе вже критикували за його фільми з "чоловічим акцентом", такі як "Хрещений батько", "Ірландець", "Славні хлопці", "Вовк з Уолл-стріт" та багато інших.

У 2011 році акторка Меріл Стріп поділилася схожими думками. 

"Я б хотіла, щоб Мартін Скорсезе час від часу цікавився жіночим персонажем, але не знаю, чи доживу до цього часу", — казала зірка.

Легендарний режисер у минулому захищав свій режисерський вибір, наполягаючи на тому, що він намагається точно зобразити маскулінність таким чином, щоб вона була зрозумілою кожному.

За свою багаторічну кар'єру Скорсезе лише кілька разів працював над фільмами, в якому головні ролі грали жінки — вперше це було майже 50 років тому.

Еллен Бурстін зіграла головну роль у його драмі "Аліса тут більше не живе" 1974 року, яка принесла їй номінацію на "Оскар". Останній проект Скорсезе, "Вбивці квіткового місяця", також мав сильну жіночу роль у виконанні Лілі Ґледстоун, яка була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль. 

Кеті Моріарті, Вайнона Райдер, Джоді Фостер і Шерон Стоун також отримали номінації на "Оскар" за ролі у фільмах Скорсезе.

Нагадаємо, Ніколь Кідман у чарівних панчохах запалила на сторінках глянцю. А також акторка розповіла пікантні подробиці зі стрічки "Babygirl".

кіно Ніколь Кідман чоловіки роль режисер

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