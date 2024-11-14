Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Николь Кидман раскритиковала одного из самых известных режиссеров arrow

Николь Кидман раскритиковала одного из самых известных режиссеров

14 ноября 2024 14:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Николь Кидман мечтает сыграть в фильме Мартина Скорсезе
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Актриса Николь Кидман раскритиковала известного режиссера Мартина Скорсезе. Звезда обвинила его в том, что в большинстве его фильмов главные герои — мужчины.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Николь Кидман о Мартине Скорсезе

В одном из интервью звезда призналась, что с радостью поработала бы с 81-летним режиссером, если он когда-нибудь напишет для нее роль.

"Я всегда говорила, что хочу работать со Скорсезе, если он снимет фильм о женщинах", — сказала она.

Кроме режиссера Скорсезе, Кидман также мечтала бы поработать с такими режиссерами, как Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонзе, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеком.

Кидман намекнула, что Скорсезе уже критиковали за его фильмы с "мужским акцентом", такие как "Крестный отец", "Ирландец", "Славные ребята", "Волк с Уолл-стрит" и многие другие.

В 2011 году актриса Мерил Стрип поделилась схожими мыслями.

"Я бы хотела, чтобы Мартин Скорсезе время от времени интересовался женскими персонажами, но не знаю, доживу ли до этого", — говорила звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Легендарный режиссер в прошлом защищал свой режиссерский выбор, настаивая на том, что он пытается точно изобразить маскулинность таким образом, чтобы она была понятна каждому.

За свою многолетнюю карьеру Скорсезе несколько раз работал над фильмами, в котором главные роли играли женщины — впервые это было почти 50 лет назад.

Эллен Бурстин сыграла главную роль в его драме "Алиса здесь больше не живет" 1974, которая принесла ей номинацию на "Оскар". Последний проект Скорсезе, "Убийцы цветочного месяца", также играл сильную женскую роль в исполнении Лили Глэдстоун, номинированную на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Кэти Мориарти, Вайнон Райдер, Джоди Фостер и Шэрон Стоун также получили номинации на "Оскар" за роли в фильмах Скорсезе.

Напомним, Николь Кидман в волшебных чулках зажгла на страницах глянца. А также актриса рассказала пикантные подробности из фильма "Babygirl".

кино Николь Кидман мужчины роль режиссер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

14:51 Нардеп ответила, откуда возьмут средства на "тысячу Зеленского"

14:51 Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра

14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

14:29 Чиновники порта на Одесчине торговали справками об инвалидности

14:27 На фронте погибла госпитальер Мария-Кристина Двойник

14:17 Ремонт будет дорогим — как ухаживать за складным смартфоном

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком