Николь Кидман мечтает сыграть в фильме Мартина Скорсезе

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман раскритиковала известного режиссера Мартина Скорсезе. Звезда обвинила его в том, что в большинстве его фильмов главные герои — мужчины.

Об этом пишет Page Six.

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В одном из интервью звезда призналась, что с радостью поработала бы с 81-летним режиссером, если он когда-нибудь напишет для нее роль.

"Я всегда говорила, что хочу работать со Скорсезе, если он снимет фильм о женщинах", — сказала она.

Кроме режиссера Скорсезе, Кидман также мечтала бы поработать с такими режиссерами, как Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонзе, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеком.

Кидман намекнула, что Скорсезе уже критиковали за его фильмы с "мужским акцентом", такие как "Крестный отец", "Ирландец", "Славные ребята", "Волк с Уолл-стрит" и многие другие.

В 2011 году актриса Мерил Стрип поделилась схожими мыслями.

"Я бы хотела, чтобы Мартин Скорсезе время от времени интересовался женскими персонажами, но не знаю, доживу ли до этого", — говорила звезда.

Легендарный режиссер в прошлом защищал свой режиссерский выбор, настаивая на том, что он пытается точно изобразить маскулинность таким образом, чтобы она была понятна каждому.

За свою многолетнюю карьеру Скорсезе несколько раз работал над фильмами, в котором главные роли играли женщины — впервые это было почти 50 лет назад.

Эллен Бурстин сыграла главную роль в его драме "Алиса здесь больше не живет" 1974, которая принесла ей номинацию на "Оскар". Последний проект Скорсезе, "Убийцы цветочного месяца", также играл сильную женскую роль в исполнении Лили Глэдстоун, номинированную на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Кэти Мориарти, Вайнон Райдер, Джоди Фостер и Шэрон Стоун также получили номинации на "Оскар" за роли в фильмах Скорсезе.

Напомним, Николь Кидман в волшебных чулках зажгла на страницах глянца. А также актриса рассказала пикантные подробности из фильма "Babygirl".