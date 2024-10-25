Ніколь Кідман сумує за покійною мамою

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман розчулилася, коли згадувала про смерть своєї матері на прем'єрі другого сезону серіалу "Левиця". Зірка втратила найріднішу людину на початку вересня.

Про це пише Page Six.

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"Це було важко. Це важкий шлях. Я тримаюся", — відверто сказала вона Hollywood Reporter на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.

Мати Кідман, Джанель Енн Кідман, померла минулого місяця у віці 84 років. Ніколь дізналася про смерть найріднішої людини невдовзі після прибуття на Венеційський кінофестиваль 2024 року, де вона мала отримати нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Babygirl".

Кідман вперше з'явилася після смерті матері на показі Balenciaga на Тижні моди в Парижі 30 вересня. Нині вона разом з Джеймі Лі Кертісом та Аріаною ДеБоуз готується до зйомок у серіалі "Скарпетта".

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