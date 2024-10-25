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Николь Кидман расплакалась на красной дорожке

25 октября 2024 11:40
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Николь Кидман скучает по покойной маме
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Актриса Николь Кидман растрогалась, когда вспоминала о смерти своей матери на премьере второго сезона сериала "Львица". Звезда потеряла самого родного человека в начале сентября.

Об этом пишет Page Six.

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"Это было тяжело. Это трудный путь. Я держусь", - откровенно сказала она Hollywood Reporter на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Мать Кидман, Джанель Энн Кидман, умерла в прошлом месяце в возрасте 84 лет. Николь узнала о смерти самого родного человека после того, как приехала на Венецианский кинофестиваль 2024 года, где она должна была получить награду за лучшую женскую роль в фильме "Babygirl".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кидман впервые появилась после смерти матери на показе Balenciaga на Неделе моды в Париже 30 сентября. В настоящее время она вместе с Джейми Ли Кертисом и Арианой ДеБоуз готовится к съемкам в сериале "Скарпетта".

Напомним, Николь Кидман в волшебных чулках зажгла на страницах глянца. Также мы рассказывали о новом романе Анджелины Джоли.

семья смерть зарубежные звезды Премьера Николь Кидман

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