Николь Кидман скучает по покойной маме

Николь Кидман расплакалась на красной дорожке
Актриса Николь Кидман растрогалась, когда вспоминала о смерти своей матери на премьере второго сезона сериала "Львица". Звезда потеряла самого родного человека в начале сентября.
Об этом пишет Page Six.
Николь Кидман о потере
"Это было тяжело. Это трудный путь. Я держусь", - откровенно сказала она Hollywood Reporter на красной дорожке в Лос-Анджелесе.
Мать Кидман, Джанель Энн Кидман, умерла в прошлом месяце в возрасте 84 лет. Николь узнала о смерти самого родного человека после того, как приехала на Венецианский кинофестиваль 2024 года, где она должна была получить награду за лучшую женскую роль в фильме "Babygirl".
Кидман впервые появилась после смерти матери на показе Balenciaga на Неделе моды в Париже 30 сентября. В настоящее время она вместе с Джейми Ли Кертисом и Арианой ДеБоуз готовится к съемкам в сериале "Скарпетта".
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