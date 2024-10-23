Ніколь Кідман зупинила зйомки Babygirl через збудження — відео та подробиці

Акторка Ніколь Кідман у фільмі "Babygirl". Фото: скриншот

Ніколь Кідман розповіла пікантні подробиці її зйомок у фільмі "Babygirl". Їй довелося попросити припинити фільмування, бо вона просто не витримувала хвиль насолоди.

Про це пише Page Six.

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Під час фільмування однієї зі сцен майбутнього еротичного трилера "Babygirl" Ніколь Кідман так запалилась, що була змушена попросити про перерву.

"Були моменти, коли ми знімалися, коли я думала: "Я більше не хочу відчувати орг*зм. Не наближайся до мене. Я ненавиджу це робити. Мені байдуже, якщо мене більше ніколи в житті не торкнуться!" — розповіла зірка.

У фільмі акторка грає гендиректорку, яка закрутила роман з набагато молодшим чоловіком. Спокусника зіграв Гаррісон Дікінсон, а на роль чоловіка Кідман — обрали Антоніо Бандераса.

Ніколь додала, що знімалась у всіх сценах сексу, хоча це спричинило абсолютне "вигорання". Вона відчувала, що режисер штовхав її у бік справжнього проживання емоцій. На майданчику панувала дивна атмосфера. Кідман визнала, що між нею та її колегами була "велика кількість спільності та довіри, а потім і розчарування".

"Ми всі були дуже, дуже ніжними один з одним і допомагали один одному — Гарріс, Антоніо", — сказала вона.

Ніколь Кідман у фільмі "Babygirl". Фото: скриншот

Також з акторами працював коуч з інтимної близькості для пікантних сцен. Втім, настанови абсолютно не обмежували в діях.

"Я все ще глибоко вірю у святість знімального майданчика чи простору акторів, і це ніколи, ніколи не порушується", — пояснила вона.

Ніколь Кідман насолоджувалась зйомками "Babygirl". Фото: скриншот

Водночас Ніколь підмітила, що вона відчувала себе комфортно в оголених епізодах, тому що режисером була жінка — Галина Рейн. Завдяки цьому зірка "не відчувала себе експлуатованою".

"Я не думаю, що змогла б цього зробити, працюючи з чоловіком. Насправді я думаю, що єдиний спосіб зробити це — це з нею, тому що ми вдвох сиділи й розмовляли. Я знала, що Галина не збирається мене експлуатувати", — зізналась акторка.

Нагадаємо, Ніколь Кідман у чарівних панчохах запалила на сторінках глянцю. Також ми розповідали про новий роман Анджеліни Джолі.