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Не выдержала удовольствия — Николь Кидман остановила съемку интима в Babygirl

23 октября 2024 22:30
Валерия Соколенко - Редактор
Николь Кидман остановила съемки Babygirl из-за возбуждения — видео и подробности
Актриса Николь Кидман в фильме "Babygirl". Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Николь Кидман рассказала пикантные подробности ее съемок в фильме Babygirl. Ей пришлось попросить прекратить съемку, потому что она просто не выдерживала волны наслаждения.

Об этом пишет Page Six.

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Николь Кидман остановила съемки из-за возбуждения

Во время съемки одной из сцен будущего эротического триллера "Babygirl" Николь Кидман так воспламенилась, что была вынуждена попросить о перерыве.

"Были моменты, когда мы снимались, когда я думала: "Я больше не хочу испытывать орг*зм. Не приближайся ко мне. Я ненавижу это делать. Мне все равно, если меня больше никогда в жизни не коснутся!" — рассказала звезда.

В фильме актриса играет гендиректора, которая закрутила роман с гораздо младшим мужчиной. Соблазнителя сыграл Гаррисон Дикинсон, а на роль мужа Кидман выбрали Антонио Бандераса.

Николь добавила, что снималась во всех сценах секса, хотя это повлекло за собой абсолютное "выгорание". Она чувствовала, что режиссер толкал ее в сторону подлинного проживания эмоций. На площадке царила удивительная атмосфера. Кидман признала, что между ней и ее коллегами было "большое количество доверия, а затем и разочарование".

"Мы все были очень, очень нежны друг с другом и помогали друг другу — Гаррис, Антонио", — сказала она.

Фильм Babygirl
Николь Кидман в фильме "Babygirl". Фото: скриншот

Также с актерами работал коуч по интимной близости для пикантных сцен. Впрочем, наставления совершенно не ограничивали в действиях.

"Я все еще глубоко верю в святость съемочной площадки или пространства для актеров, и это никогда, никогда не нарушается", — объяснила она.

Николь Кидман в фильме Babygirl
Николь Кидман наслаждалась съемками "Babygirl". Фото: скриншот

В то же время Николь подметила, что она чувствовала себя комфортно в обнаженных эпизодах, потому что режиссером была женщина Галина Рейн. Благодаря этому звезда "не чувствовала себя эксплуатируемой".

"Я не думаю, что смогла бы это сделать, работая с мужчиной. На самом деле я думаю, что единственный способ сделать это — это с ней. Потому что мы вдвоем сидели и разговаривали. Я знала, что Галина не собирается меня эксплуатировать", — призналась актриса.

Напомним, Николь Кидман в очаровательных чулках зажгла на страницах глянца. Также мы рассказывали о новом романе Анджелины Джоли.

фильм секс Николь Кидман Голливуд актеры

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