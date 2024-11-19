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Кидман удивила дерзким образом из фольги и дырявых колгот

19 ноября 2024 14:04
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Эпатажная Кидман появилась на глянцевой обложке в модном образе
Николь Кидман. Фото: Instagram.com/nicolekidman
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известная актриса Николь Кидман украсила обложку специального выпуска британского журнала GQ "Men Of The Year". Звезда не только поразила эффектным фотосетом, но и откровенно рассказала о своей жизни, карьере и эмоциональных переживаниях.

Результатом фотосессии звезда поделилась в своем Instagram.

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Для фотосессии в журнале актриса выбрала смелые образы от Balenciaga. Она предстала в экстравагантной одежде, а некоторые кадры носили даже провокационный характер. Глянцевые фото подчеркнули естественную красоту звезды — макияж был минималистическим, что придало кадрам особый шарм.

Кидман удивила дерзким образом из фольги и дырявых колгот - фото 1
Кидман на обложке модного глянца. Фото: Instagram.com/nicolekidman

Николь поделилась, что в последнее время ее особенно поразил просмотр двух фильмов. Драму "Прошедшие жизни" в 2023 году она назвала одной из самых трогательных видевших картин. А анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" вообще довел ее до слез.

Кидман удивила дерзким образом из фольги и дырявых колгот - фото 2
Кидман удивила образом. Фото: Instagram.com/nicolekidman

"Сейчас я гораздо более открыта к эмоциям, чем раньше. Я не сдерживаю себя, и это часть моей жизни. Пожалуй, это то, что приходит с возрастом", — рассказала актриса.

Николь в новом интервью для журнала еще поделилась, как в последнее время она переосмыслила многое из-за смерти матери, воспитания детей и других жизненных вызовов.

"Жизнь иногда поражает, будто волна. Потеря, любовь, брак, семья — все это делает тебя более открытой. Иногда ты просто просыпаешься посреди ночи и плачешь. Но я учусь принимать эти моменты, а не убегать от них", — поделилась звезда.

Кидман удивила дерзким образом из фольги и дырявых колгот - фото 3
Кидман удивила фанатов новым стилем. Фото: Instagram.com/nicolekidman

Таким образом, Кидман призналась, что с каждым днем все больше принимает все свои чувства и позволяет себе жить каждую эмоцию до конца.

Это откровенное интервью стало еще одним доказательством того, что Николь — не только талантливая актриса, но и человек, который не боится делиться своей человечностью и примерять на себя смелые образы.

Раньше мы писали о том, что Николь Кидман расплакалась на красной дорожке.

Также мы сообщали, что Николь Кидман остановила съемку интимных сцен в Babygirl.

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