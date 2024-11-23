P. Diddy зізнався, що ходив до психолога через Дженніфер Лопес

P.Diddy. Фото: скриншот відео

Дженніфер Лопес обережно уникає будь-яких запитань про її минулі стосунки з Шоном Комбсом, більш відомим як P. Diddy. Хоча їхній роман свого часу був на вустах усього світу, співачка неохоче згадує цей період життя. Єдиний раз вона поділилася, що ці стосунки були для неї непростими.

Про це пише Mirror.

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Американський музичний магнат P. Diddy, якому зараз 55 років, опинився у центрі великого скандалу. Його звинувачують у рекеті, секс-торгівлі та зґвалтуваннях.

У своєму інтерв’ю, яке було оприлюднене до його арешту, Шон зізнався, що звернувся до психотерапевта через складні переживання, зокрема, через стосунки з Дженніфер Лопес та Кім Портер.

Що відомо про роман Лопес і Комбса

Роман Лопес і Комбса тривав із 1999-го до 2001 року, і за їхнім бурхливим коханням спостерігали мільйони. Попри статус "золотої пари", їхні стосунки супроводжувалися скандалами, зокрема, розслідуванням через стрілянину в нічному клубі.

Після розриву Дженніфер максимально відсторонилася від Шона і ніколи не коментувала його гучні вечірки чи скандальні події. Лише одного разу вона назвала цей період "емоційно виснажливим".

Комбс тяжко переживав розставання з Джей Ло. Фото: скриншот відео

Сам P. Diddy зізнався, що важко пережив розрив. За його словами, терапія допомогла йому впоратися з багатьма переживаннями.

"Я ходив на терапію через стосунки, в яких я був, через трагедії, які я пережив. Я думаю, терапія хороша. Мене називали біполярним — це не так. У мене просто дуже різкі перепади настрою. Я ходив на терапію, коли помер B.I.G., але більша частина моєї терапії була пов'язана з любов'ю і стосунками. Я проходив терапію з приводу моїх стосунків із Кім [Портер], з приводу моїх стосунків із Дженніфер. Терапія допомогла мені пережити багато з цих ситуацій", — розповів він.

Джей Ло ніяк не коментує скандал з Комбсом. Фото: скриншот відео

Однак нинішній скандал знову привернув увагу до Дженніфер. Інсайдери стверджують, що зростання інтересу до її минулого завдало шкоди не лише її репутації, а й здоров’ю.

"Для неї це справжня піар-катастрофа", — зазначило джерело.

Співачка продовжує уникати коментарів про свій зв’язок із Комбсом, зосереджуючись на своїй кар’єрі та особистому житті.

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