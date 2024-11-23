P. Diddy признался, что ходил к психологу через Дженнифер Лопес

Ходил к психологу — как P. Diddy пережил расставание с Джей Ло
Дженнифер Лопес осторожно избегает любых вопросов о ее прошлых отношениях с Шоном Комбсом, более известным как P. Diddy. Хотя их роман в свое время был на устах всего мира, певица неохотно вспоминает этот период жизни. Единственный раз она поделилась, что эти отношения были для нее непростыми.
Об этом пишет Mirror.
Американский музыкальный магнат P. Diddy, которому сейчас 55 лет, оказался в центре скандала. Его обвиняют в рэкете, секс-торговле и изнасилованиях.
В своем интервью, обнародованном до его ареста, Шон признался, что обратился к психотерапевту из-за сложных переживаний, в частности, из-за отношений с Дженнифер Лопес и Ким Портер.
Что известно о романе Лопеса и Комбса
Роман Лопес и Комбса продолжался с 1999-го по 2001 год, и за их бурной любовью наблюдали миллионы. Несмотря на статус "золотой пары", их отношения сопровождались скандалами, в частности расследованием из-за стрельбы в ночном клубе.
После разрыва Дженнифер максимально отстранилась от Шона и никогда не комментировала его громкие вечеринки или скандальные события. Лишь однажды она назвала этот период "эмоционально изнурительным".
Сам P. Diddy признался, что тяжело пережил разрыв. По его словам, терапия помогла ему справиться со многими переживаниями.
"Я ходил на терапию из-за отношений, в которых я был, из-за трагедий, которые я пережил. Я думаю, терапия хорошая. Меня называли биполярным — это не так. У меня просто очень резкие перепады настроения. Я ходил на терапию, когда умер B.I.G., но большая часть моей терапии была связана с любовью и отношениями. Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким [Портер], по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций", — отметил он.
Однако нынешний скандал снова привлек внимание к Дженнифер. Инсайдеры утверждают, что рост интереса к ее прошлому нанес ущерб не только ее репутации, но и здоровью.
"Для нее это настоящая пиар-катастрофа", — отметил источник.
Певица продолжает избегать комментариев о своей связи с Комбсом, сосредотачиваясь на своей карьере и личной жизни.
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