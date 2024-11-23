P. Diddy признался, что ходил к психологу через Дженнифер Лопес

P.Diddy. Фото: скриншот видео

Дженнифер Лопес осторожно избегает любых вопросов о ее прошлых отношениях с Шоном Комбсом, более известным как P. Diddy. Хотя их роман в свое время был на устах всего мира, певица неохотно вспоминает этот период жизни. Единственный раз она поделилась, что эти отношения были для нее непростыми.

Об этом пишет Mirror.

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В своем интервью, обнародованном до его ареста, Шон признался, что обратился к психотерапевту из-за сложных переживаний, в частности, из-за отношений с Дженнифер Лопес и Ким Портер.

Что известно о романе Лопеса и Комбса

Роман Лопес и Комбса продолжался с 1999-го по 2001 год, и за их бурной любовью наблюдали миллионы. Несмотря на статус "золотой пары", их отношения сопровождались скандалами, в частности расследованием из-за стрельбы в ночном клубе.

После разрыва Дженнифер максимально отстранилась от Шона и никогда не комментировала его громкие вечеринки или скандальные события. Лишь однажды она назвала этот период "эмоционально изнурительным".

Комбс тяжело переживал расставание с Джей Ло. Фото: скриншот видео

Сам P. Diddy признался, что тяжело пережил разрыв. По его словам, терапия помогла ему справиться со многими переживаниями.

"Я ходил на терапию из-за отношений, в которых я был, из-за трагедий, которые я пережил. Я думаю, терапия хорошая. Меня называли биполярным — это не так. У меня просто очень резкие перепады настроения. Я ходил на терапию, когда умер B.I.G., но большая часть моей терапии была связана с любовью и отношениями. Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким [Портер], по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций", — отметил он.

Джей Ло никак не комментирует скандал с Комбсом. Фото: скриншот видео

Однако нынешний скандал снова привлек внимание к Дженнифер. Инсайдеры утверждают, что рост интереса к ее прошлому нанес ущерб не только ее репутации, но и здоровью.

"Для нее это настоящая пиар-катастрофа", — отметил источник.

Певица продолжает избегать комментариев о своей связи с Комбсом, сосредотачиваясь на своей карьере и личной жизни.

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