Росіяни зруйнували павільйон МастерШеф - Ектор Хіменес-Браво не стримав сліз

Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво та суддя проєкту "МайстерШеф" показав, який вигляд має зруйнований павільйон кулінарного шоу. 13 листопада російські окупанти влучили по знімальному майданчику у Броварах.

Відео шеф-кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Кулінар приїхав на розтрощений знімальний майданчик, де днями мав стартувати кастинг нового сезону проєкту.

Під час огляду павільйону Ектор не зміг стримати емоцій та сліз.

"Я злий. Сумний. Спустошений. Це вхід бачив багато людей кожен сезон. І цей вхід вперше побачив мене 15 років тому. Це дім для багатьох людей", — сказав суддя шоу.

Ектор сказав, що на щастя, під час російської атаки у павільйоні не було людей, тому ніхто з команди не постраждав.

Наразі невідомо, як скоро вдасться відремонтувати майданчик та де продовжаться знімання нового сезону.

Раніше суддя "МастерШеф" зізнався, чи готовий піти воювати на фронт.

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