Россияне разрушили павильон МастерШеф – Эктор Хименес-Браво не сдержал слез

Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ресторатор Эктор Хименес-Браво и судья проекта "МастерШеф" показал, как выглядит разрушенный павильон кулинарного шоу. 13 ноября российские оккупанты попали по съемочной площадке в Броварах.

Видео шеф-повар поделился на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Эктор Хименес-Браво не сдержал эмоций на разрушенном павильоне

Кулинар приехал на разрушенную съемочную площадку, где на днях должен был стартовать кастинг нового сезона проекта.

При осмотре павильона Эктор не смог сдержать эмоций и слез.

"Я злой. Грустный. Опустошенный. Это вход видел много людей каждый сезон. И этот вход впервые увидел меня 15 лет назад. Это дом для многих людей", — сказал судья шоу.

Эктор сказал, что, к счастью, во время российской атаки в павильоне не было людей, поэтому никто из команды не пострадал.

Пока неизвестно, как скоро удастся отремонтировать площадку и где продолжатся съемки нового сезона.

Ранее судья "МастерШеф" признался, готов ли пойти воевать на фронт.

Также мы писали, что российский дрон разрушил квартиру известного телеведущего в Киеве.