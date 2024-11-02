Володимир Ярославський з "МастерШеф" відповів, чи піде воювати на фронт — фото

Володимр Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Відомий український шеф-кухар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився поглядом на мобілізацію. Він зізнався, чи готовий взяти до рук зброю та стати на захист країни.

Свої думки висловив у інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

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Кухар Володимир Ярославський відповів, чи піде воювати

Суддя реаліті-шоу "МастерШеф" та відомий кухар Володимир Ярославський відповів, чи готовий захищати державу. Чоловік вже пройшов комісію і його визнали придатним до служби.

Однак, Ярославський має відстрочку з 2022 року.

"У мене є відстрочка, тому що я вчуся в аспірантурі з 2022 року. Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію. Саме те, чим я займався до війни й на початку війни. Я розумію, що маю бути тут максимально ефективним. Моя військова спеціальність — кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам для себе на це запитання відповідаю щодня і щовечора", — сказав ресторатор.

Водночас Ярославський не відмовляється від мобілізації. Він відверто каже, що за потреби виконає свій обов'язок.

"Коли вже прийде час, що всі ми будемо воювати — так, буду йти. Я не боюся. Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі скоро будемо там, якщо допомога від Європи й США не буде збільшуватися. Прийде мій час — підемо. Але поки що тут потрібно робити більше", — додав ресторатор.

Нагадаємо, скільки Володимир Ярославський донатить на українську армію. Також кухар зізнався, як приготувати зелену олію і зробити страви смачнішими.