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Зірка шоу МастерШеф розкрив свою місячну суму донатів

19 вересня 2024 20:34
Віталій Ковальчук - Редактор
Володимир Ярославський з шоу МастерШеф розкрив свою місячну суму донатів
Шеф-кухар, ресторатор Володимир Ярославський. Скриншот: YouTube/novynylive
Віталій Ковальчук - Редактор

Один з суддів популярного кулінарного шоу "МастерШеф", ресторатор Володимир Ярославський бере активну участь у волонтерській діяльності. Громадський діяч та амбасадор деяких благодійних проєктів розкрив щомісячну суму донатів. 

Про це Ярославський розповів Новини.LIVE.

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Громадський діяч завітав на відкриття в столиці муралу з символом ГУР. В інтерв’ю Новини.LIVE 45-річний Ярославський зазначив, що допомагає закривати збори і він, і його підприємства. 

"Десь допомагаю родині, десь добрим знайомим на фронті, обов’язково фронту. І наступна допомога також буде від підприємства. 150 тисяч гривень на місяць, може 120 тисяч", — зазначив Ярославський. 

За словами шеф-кухаря, є певні суми також для підтримки робітників на фронті. Щомісяця ці суми різні. І на допомогу дітям, і власні збори.

Також Ярославський зазначив, що відбувається переформат українського ресторанного ринку на більш доступні варіанти. 

"Війна, життя важче стає, але мають бути заклади, які задовільняють певні потреби населення. Йде такий переформат. Але заклади будуть завжди, людям треба десь їсти, проводити час. Ми працюємо тут, щоб допомагати", — зауважив зірка "МастерШеф". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко нагодував в Києві політика Ентоні Блінкена та актора Майкла Дугласа. Також ми розповідали про улюблений сніданок беззмінного ведучого "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

благодійність українські зірки донат Володимир Ярославський Мастер Шеф

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