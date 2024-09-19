Владимир Ярославский из шоу МастерШеф раскрыл свою месячную сумму донатов

Шеф-повар, ресторатор Владимир Ярославский. Скриншот: YouTube/novynylive

Один из судей популярного кулинарного шоу "МастерШеф", ресторатор Владимир Ярославский активно участвует в волонтерской деятельности. Общественный деятель и амбассадор некоторых благотворительных проектов раскрыл ежемесячную сумму донатов.

Об этом Ярославский рассказал Новини.LIVE.

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Общественный деятель посетил открытие в столице мурала с символом ГУР. В интервью Новини.LIVE 45-летний Ярославский отметил, что помогает закрывать сборы и он, и его предприятия.

"Где-то помогаю семье, где-то хорошим знакомым на фронте, обязательно фронту. И следующая помощь также будет от предприятия. 150 тысяч гривен в месяц, может 120 тысяч", — отметил Ярославский.

По словам шеф-повара, есть определенные суммы для поддержки рабочих на фронте. Ежемесячно эти суммы разные. И на помощь детям, и собственные сборы.

Также Ярославский отметил, что сейчас проходит переформат украинского ресторанного рынка на более доступные варианты.

"Война, жизнь труднее становится, но должны быть заведения, удовлетворяющие определенные потребности населения. Идет такой переформат. Но заведения будут всегда, людям надо где-то есть, проводить время. Мы работаем здесь, чтобы помогать", — отметил звезда "МастерШеф".

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