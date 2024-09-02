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Володимир Ярославський зворушливо привітав зіркову колегу із днем народження

2 вересня 2024 13:47
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Володимир Ярославський привітав Ольгу Мартиновську
Судді кулінарного реаліті МастерШеф Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Український шеф-кухар, суддя кулінарного реаліті МастерШеф Володимир Ярославський зворушливо привітав свою колегу Ольгу Мартиновську із днем народження. Сьогодні, 02 вересня, їй виповнилося 35 років.

Ярославський на своїй сторінці в Instagram опублікував спільні з зірковою колегою знімки.

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Зірковим шеф-кухарям вже давно приписують роман. Ярославський знову підігрів чутки про те, що вони не просто колеги, та поділився новими спільними кадрами, на яких цілує Мартиновську в губи. Ярославський тепло привітав її з днем народження.

Володимир Ярославський зворушливо привітав зіркову колегу із днем народження - фото 1
Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/
Володимир Ярославський зворушливо привітав зіркову колегу із днем народження - фото 2
Володимир Ярославський привітав Ольгу Мартиновську. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/
Володимир Ярославський зворушливо привітав зіркову колегу із днем народження - фото 3
Володимир Ярославський "по-дружньому" цілує Ольгу Мартиновську. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

"Олічка! З Днем Народження!Дуже хочу, щоб ти була щаслива! Бо ти дуже хороша, ти прекрасна, ти красуня. Нехай у Віруні все буде добре, щоб ти тільки тішилася та пишалася нею, бо вона — чудо! Нехай будуть завжди здорові батьки!" — привітав Мартиновську шеф-кухар.

Нагадаємо, ми писали про те, що кухар Володимир Ярославський зізнався, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". А також Ольга Мартиновська зізналася, що любить мацати Ектора Хіменеса-Браво.

День народження українські зірки Володимир Ярославський Мастер Шеф Ольга Мартиновська

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