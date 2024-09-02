Судьи кулинарного реалити МастерШеф Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

Украинский шеф-повар, судья кулинарного реалити МастерШеф Владимир Ярославский трогательно поздравил свою коллегу Ольгу Мартыновскую с днем рождения. Сегодня, 2 сентября ей исполнилось 35 лет.

Ярославский на своей странице в Instagram опубликовал совместные со звездной коллегой снимки.

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Звездным шеф-поварам уже давно приписывают роман. Ярославский снова подогрел слухи о том, что они не просто коллеги и поделился новыми общими кадрами, на которых целует Мартыновскую в губы. Ярославский тепло поздравил ее с днем рождения.

Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

Владимир Ярославский поздравил Ольгу Мартыновскую. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

Владимир Ярославский "по-дружески" целует Ольгу Мартыновскую. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

"Оличка! С Днем Рождения! Очень хочу, чтобы ты была счастлива! Потому что ты очень хорошая, ты прекрасна, ты красавица. Пусть у Веруни все будет хорошо, чтобы ты только радовалась и гордилась ею, потому что она — чудо! Пусть будут всегда здоровы родители!", — поздравил Мартыновскую шеф-повар.

Напомним, мы писали о том, что повар Владимир Ярославский признался, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк". А также Ольга Мартыновская призналась, что любит щупать Эктора Хименеса-Браво.