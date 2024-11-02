Владимир Ярославский из "МастерШеф" ответил, пойдет ли воевать на фронт.

Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Известный украинский шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился взглядом на мобилизацию. Он признался, готов ли взять в руки оружие и встать на защиту страны.

Свои мнения высказал в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Повар Владимир Ярославский ответил, пойдет ли воевать

Судья реалити-шоу "МастерШеф" и известный повар Владимир Ярославский ответил, готов ли защищать государство. Мужчина уже прошел комиссию и был признан годным к службе.

Однако Ярославский имеет отсрочку с 2022 года.

"У меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность — повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам себе на этот вопрос отвечаю каждый день и каждый вечер", — сказал ресторатор.

В то же время Ярославский не отказывается от мобилизации. Он откровенно говорит, что при необходимости исполнит свой долг.

"Когда придет время, что все мы будем воевать — да, буду идти. Я не боюсь. Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться. Придет мой время — пойдем. Но пока здесь нужно делать больше", — добавил ресторатор.

Напомним, сколько Владимир Ярославский донатится на украинскую армию. Также повар признался, как приготовить зеленое масло и сделать блюда вкуснее.