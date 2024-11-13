Павільйон "МастерШеф". Фото: СТБ

Під час ранкового обстрілу Києва постраждав знімальний павільйон кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Стеля побита, декорації понищені, а реквізит більше не можливо полагодити.

Сумні повідомив телеканал СТБ у Facebook.

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Росіяни зруйнували павільйон "МастерШеф"

Вранці 13 листопада столицю атакували російські ракети та дрони. Під час обстрілу був сильно пошкоджений легендарний павільйон "МастерШеф". У цьому домі реаліті знімалось від 1 сезону.

"Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян — злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди — вони найбільша цінність. Ми дякуємо за це нашим воїнам Сил протиповітряної оборони!" — розповіли на сторінці телеканалу.

Павільйон "МастерШеф" постраждав під час атаки. Фото: СТБ

Ніхто з працівників не постраждав. Поруч облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами. Наразі відбувалася активна підготовка до старту зйомок 15-го сезону. Втім, тепер команда телеканалу буде шукати альтернативні варіанти. Адже павільйон потребує капітального відновлення.

"15-й сезон "МастерШеф" обов’язково відбудеться, щоб кращі таланти і кращі бренди піднялись "на балкон" глядацької любові. Щоб країна отримала ще одне підтвердження стійкості та сили мрій, навіть в цей час!" — йдеться у повідомленні.

Павільйон "МастерШеф" після атаки. Фото: СТБ

Павільйон "МастерШеф" намагались зруйнувати росіяни. Фото: СТБ

Стеля павільйону "МастерШеф" після атаки. Фото: СТБ

Павільйон "МастерШеф" пошкоджений. Фото: СТБ

Нагадаємо наслідки ранкової атаки по Києву. Також ми розповідали, який улюблений сніданок у судді "МайстерШефа" Ектора Хіменеса-Браво.