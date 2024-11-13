Легендарный павильон "МастерШеф" разрушила российская атака
Во время утренних обстрелов Киева пострадал съемочный павильон кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Потолок пробит, декорации уничтожены, а реквизит больше невозможно починить.
Печальные сообщил телеканал СТБ в Facebook.
Россияне разрушили павильон "МастерШеф"
Утром 13 ноября столицу атаковали российские ракеты и дроны. При обстреле был сильно поврежден легендарный павильон "МастерШеф". В этом доме реалити снималось с 1-го сезона.
"Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью. К счастью, никто из людей не пострадал. Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах, — преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди — они самая большая ценность. Мы благодарим за это наших воинов Сил противовоздушной обороны!" — рассказали на странице телеканала.
Никто из работников не пострадал. Рядом обустроены два укрытия, а сам павильон снабжен автономными генераторами. Происходила активная подготовка к старту съемок 15-го сезона. Впрочем, теперь команда телеканала будет искать альтернативные варианты. Ведь павильон нуждается в капитальном восстановлении.
"15-й сезон "МастерШеф" обязательно состоится, чтобы лучшие таланты и лучшие бренды поднялись на балкон зрительской любви! Чтобы страна получила еще одно подтверждение стойкости и силы мечтаний, даже в это время!" — говорится в сообщении.
Напомним, последствия утренней атаки по Киеву. Также мы рассказывали, какой любимый завтрак у судьи "МастерШефа" Эктора Хименеса-Браво.
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