Павильон "МастерШеф". Фото: СТБ

Во время утренних обстрелов Киева пострадал съемочный павильон кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Потолок пробит, декорации уничтожены, а реквизит больше невозможно починить.

Печальные сообщил телеканал СТБ в Facebook.

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Россияне разрушили павильон "МастерШеф"

Утром 13 ноября столицу атаковали российские ракеты и дроны. При обстреле был сильно поврежден легендарный павильон "МастерШеф". В этом доме реалити снималось с 1-го сезона.

"Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью. К счастью, никто из людей не пострадал. Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах, — преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди — они самая большая ценность. Мы благодарим за это наших воинов Сил противовоздушной обороны!" — рассказали на странице телеканала.

Павильон "МастерШеф" пострадал во время атаки. Фото: СТБ

Никто из работников не пострадал. Рядом обустроены два укрытия, а сам павильон снабжен автономными генераторами. Происходила активная подготовка к старту съемок 15-го сезона. Впрочем, теперь команда телеканала будет искать альтернативные варианты. Ведь павильон нуждается в капитальном восстановлении.

"15-й сезон "МастерШеф" обязательно состоится, чтобы лучшие таланты и лучшие бренды поднялись на балкон зрительской любви! Чтобы страна получила еще одно подтверждение стойкости и силы мечтаний, даже в это время!" — говорится в сообщении.

Павильон "МастерШеф" после атаки. Фото: СТБ

Павильон "МастерШеф" пытались разрушить россияне. Фото: СТБ

Потолок павильона "МастерШеф" после атаки. Фото: СТБ

Павильон "МастерШеф" поврежден. Фото: СТБ

Напомним, последствия утренней атаки по Киеву. Также мы рассказывали, какой любимый завтрак у судьи "МастерШефа" Эктора Хименеса-Браво.