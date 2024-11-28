Олександра Заріцька з гурту Kazka засвітила фігуру на відвертих фото

Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька знялася у спокусливій фотосесії. У такий спосіб зірка привернула увагу фанів до майбутньої прем'єри.

Світлинами зі знімань співачка поділилася в Instagram.

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У кадрі зірка постала у відвертому та привабливому образі. Олександра одягнула довгу чорну сукню із блискучими елементами, яка підкреслила її принади.

Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Крізь напівпрозоре вбрання було добре видно не лише фігуру співачки, а й її сміливі татуювання.

Солістка гурту Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Саша Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ солістки Kazka доповнили розкішні локони та макіяж в нюдових відтінках.

Співачка Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

У підписі до фото Олександра повідомила фанатам про прем'єру нової пісні, яка відбудеться 29 листопада. Зірка пообіцяла, що новий трек "Золото" точно сподобається слухачам.

"Тримайте мене всі разом! Це буде ваша нова улюблена пісня", — написала Заріцька.

Олександра Заріцька з гурту Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

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