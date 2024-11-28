Олександра Заріцька з гурту Kazka засвітила фігуру на відвертих фото

Kazka у напівпрозорому вбранні засвітила апетитні форми
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька знялася у спокусливій фотосесії. У такий спосіб зірка привернула увагу фанів до майбутньої прем'єри.
Світлинами зі знімань співачка поділилася в Instagram.
Заріцька показалася на звабливих фото
У кадрі зірка постала у відвертому та привабливому образі. Олександра одягнула довгу чорну сукню із блискучими елементами, яка підкреслила її принади.
Крізь напівпрозоре вбрання було добре видно не лише фігуру співачки, а й її сміливі татуювання.
Образ солістки Kazka доповнили розкішні локони та макіяж в нюдових відтінках.
У підписі до фото Олександра повідомила фанатам про прем'єру нової пісні, яка відбудеться 29 листопада. Зірка пообіцяла, що новий трек "Золото" точно сподобається слухачам.
"Тримайте мене всі разом! Це буде ваша нова улюблена пісня", — написала Заріцька.
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