Александра Зарицкая из группы Kazka засветила фигуру на откровенных фото

Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая снялась в соблазнительной фотосессии. Таким образом звезда привлекла внимание фанатов к будущей премьере.

Фотографиями со съемок певица поделилась в Instagram.

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В кадре звезда предстала в откровенном и привлекательном образе. Александра надела длинное черное платье с блестящими элементами, которое подчеркнуло ее прелести.

Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Сквозь полупрозрачный наряд были хорошо видны не только фигура певицы, но и ее смелые татуировки.

Солистка группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Саша Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ солистки Kazka дополнили роскошные локоны и макияж в нюдовых оттенках.

Певица Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

В подписи к фото Александра сообщила фанатам о премьере новой песни, которая состоится 29 ноября. Звезда пообещала, что новый трек "Золото" понравится слушателям.

"Держите меня все вместе! Это будет ваша новая любимая песня", — написала Зарицкая.

Александра Зарицкая из группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

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