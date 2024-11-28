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Kazka в полупрозрачном наряде засветила аппетитные формы

28 ноября 2024 08:58
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Александра Зарицкая из группы Kazka засветила фигуру на откровенных фото
Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая снялась в соблазнительной фотосессии. Таким образом звезда привлекла внимание фанатов к будущей премьере.

Фотографиями со съемок певица поделилась в Instagram.

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В кадре звезда предстала в откровенном и привлекательном образе. Александра надела длинное черное платье с блестящими элементами, которое подчеркнуло ее прелести.

Певица Александра Зарицкая
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Сквозь полупрозрачный наряд были хорошо видны не только фигура певицы, но и ее смелые татуировки.

Солистка группы Kazka
Солистка группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band
Саша Зарицкая
Саша Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Образ солистки Kazka дополнили роскошные локоны и макияж в нюдовых оттенках.

Певица Kazka
Певица Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

В подписи к фото Александра сообщила фанатам о премьере новой песни, которая состоится 29 ноября. Звезда пообещала, что новый трек "Золото" понравится слушателям.

"Держите меня все вместе! Это будет ваша новая любимая песня", — написала Зарицкая.

Александра Зарицкая из группы Kazka
Александра Зарицкая из группы Kazka. Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее певица Злата Огневич в мужском костюме восхитила дерзкими фото.

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Kazka Александра Зарицкая украинские звезды откровенные фото фотосессия

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