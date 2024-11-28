Александра Зарицкая из группы Kazka засветила фигуру на откровенных фото

Kazka в полупрозрачном наряде засветила аппетитные формы
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая снялась в соблазнительной фотосессии. Таким образом звезда привлекла внимание фанатов к будущей премьере.
Фотографиями со съемок певица поделилась в Instagram.
Зарицкая показалась на соблазнительных фото
В кадре звезда предстала в откровенном и привлекательном образе. Александра надела длинное черное платье с блестящими элементами, которое подчеркнуло ее прелести.
Сквозь полупрозрачный наряд были хорошо видны не только фигура певицы, но и ее смелые татуировки.
Образ солистки Kazka дополнили роскошные локоны и макияж в нюдовых оттенках.
В подписи к фото Александра сообщила фанатам о премьере новой песни, которая состоится 29 ноября. Звезда пообещала, что новый трек "Золото" понравится слушателям.
"Держите меня все вместе! Это будет ваша новая любимая песня", — написала Зарицкая.
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