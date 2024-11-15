Камалія розповіла, де планує зустрічати Новий рік - відео

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія готується до зимових свят. Виконавиця разом зі доньками — Арабеллою та Мірабеллою — вже почала прикрашати будинок та будувати плани на Новий рік.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як з вони з дівчатами задекорували оселю.

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Камалія поділилася планами на новорічні свята

Зараз співачка разом із доньками від свого колишнього чоловіка, бізнесмена Мохаммеда Захура, перебуває в Лондоні.

Дівчата вже захотіли прикрасити оселю до Нового року, а зіркова матуся залюбки підтримала їхню ініціативу.

Камалія разом з доньками вже встановили та прикрасили ялинку, а також по-святковому сервірували обідній стіл — прикрасили його хвойними гілочками та свічками.

Щоправда, як поділилася співачка, зустрічати Новий рік вони із доньками планують не в Лондоні.

"Поки я знаходжусь у Лондоні, мої донечки захотіли разом зі мною прикрасити квартиру до новорічних свят. Хоча святкувати будемо в Україні, в Києві", — поділилася Камалія.

Раніше донька Камалії здивувала своїм сміливим вчинком після серйозної травми.

Також ми писали, що після розлучення з чоловіком-міяльрдером Камалія заговорила про нове кохання.