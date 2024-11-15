Камалия рассказала, где планирует встречать Новый год

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия готовится к зимним праздникам. Исполнительница вместе с дочками — Арабеллой и Мирабеллой — уже начала украшать дом и строить планы на Новый год.

На своей странице в Instagram звезда показала, как они с девочками задекорировали дом.

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Сейчас певица вместе с дочерьми от своего бывшего мужа, бизнесмена Мохаммеда Захура, находится в Лондоне.

Девочки уже захотели украсить дом к Новому году, а звездная мамочка охотно поддержала их инициативу.

Камалия вместе с дочками уже установили и украсили елку, а также празднично сервировали обеденный стол — украсили его хвойными веточками и свечами.

Правда, поделилась певица, что встречать Новый год они с дочками планируют не в Лондоне.

"Пока я нахожусь в Лондоне, мои дочки захотели вместе со мной украсить квартиру к новогодним праздникам. Хотя праздновать будем в Украине, в Киеве", — поделилась Камалия.

Ранее дочь Камалии удивила своим смелым поступком после серьезной травмы.

Также мы писали, что после развода с мужем-миальдером Камалия заговорила о новой любви.