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Євген Клопотенко зізнався, чи дійсно мав романи з чоловіками

11 листопада 2024 11:51
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Євген Клопотенко зізнався, чи мав романи із чоловіками — подробиці
Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Шеф-кухар Євген Колопотенко відреагував на чутки про свою сексуальну орієнтацію. Ресторатор зізнався, чи дійсно мав стосунки із чоловіками. 

Про це кулінар розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Ресторатор звик епатувати публіку своїми сміливими образами у спідницях та із нафарбованими нігтями. Окрім того, Клопотенко відомий як затятий холостяк. Через це у мережі часто ширяться чутки про свою гомосексуальну орієнтацію. 

Кухар Євген Клопотенко
Кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Як зізнався кухар, йому подобаються гарні чоловіки та він навіть пробував цілуватися із представником такої ж статі, однак до романтичних стосунків не доходило.

"Романтичних стосунків не було. Відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко, по-перше. По-друге, до чоловіків має бути потяг й бажання. У мене такого немає. Я колись цілувався з хлопцем, щоб зрозуміти, як це воно. Однак мене це не збуджує. У мене немає такого вогню всередині. Тому я не певен, що буду з чоловіками зустрічатися.

Але я певен, що мені подобаються чоловіки, бо вони симпатичні, так само, як і дівчата. Але це не означає, що якщо людина гарна, то слід з нею мати стосунки. Мені подобаються гарні люди", — поділився Клопотенко.

Нагадаємо, Євген Клопотенко назвав чималу суму, яку витрачає на життя в столиці. 

Раніше Тіна Кароль відреагувала на чутки про нові стосунки.

роман шеф-кухар особисте життя українські зірки Євген Клопотенко

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