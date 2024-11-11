Євген Клопотенко зізнався, чи мав романи із чоловіками — подробиці

Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Шеф-кухар Євген Колопотенко відреагував на чутки про свою сексуальну орієнтацію. Ресторатор зізнався, чи дійсно мав стосунки із чоловіками.

Про це кулінар розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Ресторатор звик епатувати публіку своїми сміливими образами у спідницях та із нафарбованими нігтями. Окрім того, Клопотенко відомий як затятий холостяк. Через це у мережі часто ширяться чутки про свою гомосексуальну орієнтацію.

Кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Як зізнався кухар, йому подобаються гарні чоловіки та він навіть пробував цілуватися із представником такої ж статі, однак до романтичних стосунків не доходило.

"Романтичних стосунків не було. Відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко, по-перше. По-друге, до чоловіків має бути потяг й бажання. У мене такого немає. Я колись цілувався з хлопцем, щоб зрозуміти, як це воно. Однак мене це не збуджує. У мене немає такого вогню всередині. Тому я не певен, що буду з чоловіками зустрічатися.

Але я певен, що мені подобаються чоловіки, бо вони симпатичні, так само, як і дівчата. Але це не означає, що якщо людина гарна, то слід з нею мати стосунки. Мені подобаються гарні люди", — поділився Клопотенко.

Нагадаємо, Євген Клопотенко назвав чималу суму, яку витрачає на життя в столиці.

Раніше Тіна Кароль відреагувала на чутки про нові стосунки.