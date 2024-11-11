Евгений Клопотенко признался, имел ли романы с мужчинами — подробности

Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Шеф-повар Евгений Колопотенко отреагировал на слухи о своей сексуальной ориентации. Ресторатор признался, действительно ли общался с мужчинами.

Об этом кулинар рассказал в интервью "Люкс ФМ".

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Евгений Клопотенко рассказал об отношениях с мужчинами

Ресторатор привык эпатировать публику своими смелыми образами в юбках и с накрашенными ногтями. Кроме того, Клопотенко известен как ярый холостяк.

Повар Евгений Клопотенко Фото: instagram.com/klopotenko

Как признался повар, ему нравятся хорошие мужчины, и он даже пробовал целоваться с представителем такого же пола, однако до романтических отношений не доходило.

"Романтических отношений не было. Открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень трудно, во-первых. Во-вторых, к мужчинам должно быть влечение и желание. У меня такого нет. Я когда-то целовался с парнем, чтобы понять, как это оно. Однако меня это не возбуждает. У меня нет такого огня внутри. Поэтому я не уверен, что буду с мужчинами встречаться.

Но я уверен, что мне нравятся мужчины, потому что они симпатичны, так же, как и девушки. Но это не значит, что если человек хорош, то следует с ним иметь отношения. Мне нравятся хорошие люди", — поделился Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко назвал немалую сумму, которую тратит на жизнь в столице.

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