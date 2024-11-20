Гурт One Direction прийшов попрощатися із Ліамом Пейном

Співак Ліам Пейн. Фото: Reuters

Колишні колеги по гурту One Direction покійного Ліама Пейна відвідали його похорон. Церемонія прощання відбулася на батьківщині співака, у Великій Британії, у середу, 20 листопада.

Про це пише Page Six.

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Поховання Ліама Пейна

Колишні учасники гурту One Direction Гаррі Стайлз, Зейн Малік, Ніл Хоран і Луї Томлінсон вперше за майже дев'ять років зібралися разом, щоб віддати шану покійному співакові. Колишні учасники бойз-бенду приєдналися до найближчих друзів і сім'ї Пейна за межами Лондона.

Першим прибув Стайлз. Незабаром до зали увійшов Томлінсон. Малік і Хоран з'явилися через кілька хвилин.

Чотири учасники One Direction прибули окремо.

Зейн Малік на похованні Ліама Пейна. Фото: Reuters

Луї Томлінсон на похованні Ліама Пейна. Фото: Reuters

Гаррі Стайлз на похованні Ліама Пейна. Фото: Reuters

One Direction швидко став одним з найпопулярніших бойз-бендів усіх часів. Музиканти випустили п'ять альбомів. Гурт розпався у 2006 році. Після розпаду співаків ніколи не бачили разом на публіці. Вони вперше зібрались разом, щоб вшанувати пам'ять свого колеги.

Ліам Пейн помер минулого місяця. Він впав з балкона третього поверху під час відпустки в Аргентині. Йому був 31 рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заяву поліції щодо смерті Ліама Пейна. А також місце трагедії відвідав батько покійного Ліама Пейна.