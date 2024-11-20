Группа One Direction пришла попрощаться с Лиамом Пейном

Певец Лиам Пейн. Фото: Reuters

Бывшие коллеги по группе One Direction покойного Лиама Пейна посетили его похороны. Церемония прощания прошла на родине певца, в Великобритании, в среду, 20 ноября.

Об этом пишет Page Six.

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Похороны Лиама Пейна

Бывшие участники группы One Direction Гарри Стайлз, Зейн Малик, Нил Хоран и Луи Томлинсон впервые за почти девять лет собрались вместе, чтобы почтить память покойного певца. Бывшие участники бойз-бэнда присоединились к ближайшим друзьям и семье Пейна за пределами Лондона.

Первым прибыл Стайлз. Вскоре в зал вошел Томлинсон. Малик и Хоран появились спустя несколько минут.

Четыре участника One Direction прибыли по отдельности.

Зейн Малик на похоронах Лиама Пейна. Фото: Reuters

Луи Томлинсон на похоронах Лиама Пэйна. Фото: Reuters

Гарри Стайлз на похоронах Лиама Пэйна. Фото: Reuters

One Direction быстро стал одним из самых популярных бойз-бэндов всех времен. Музыканты выпустили пять альбомов. Группа распалась в 2006 году. После распада певцов никогда не видели вместе на публике. Они впервые собрались вместе, чтобы почтить память своего коллеги.

Лиам Пэйн скончался в прошлом месяце. Он упал с балкона третьего этажа во время отпуска в Аргентине. Ему был 31 год.

Напомним, ранее мы рассказывали о заявлении полиции о смерти Лиама Пейна. А также место трагедии посетил отец покойного Лиама Пейна.