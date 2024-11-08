Григорій Решетник в політиці — чи розглядає ведучий цей варіант

Григорій Решетник. Фото: Instagram.com/grisha_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетник, відомий своєю роботою на каналі СТБ, поділився думками про власні політичні амбіції. Телезірка відзначив, що за роки на телебаченні кілька разів отримував пропозиції долучитися до політики, але щоразу відмовлявся.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.

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Решетник пригадав, як уперше стикнувся з політичною діяльністю ще у студентські роки. У 2006 році він долучився до передвиборчої кампанії партії "Наша Україна", роздаючи прапорці. Для Григорія це був просто як підробіток, і саме тоді його політичний шлях завершився. Замість політики він вирішив зосередитися на кар'єрі ведучого.

За словами Григорія, пропозиції щодо політики надходили йому близько десяти разів, але він щоразу чемно відмовлявся.

"Пропозицій було 5-10, можливо, навіть до десяти. Мені натякали: "Ви успішний, популярний, можливо, хочете підтримати нас?" Але я завжди знаходив спосіб відмовитися", — відзначив відомий ведучий.

Решетник не бачить себе політиком. Фото: скриншот відео

Він додав, що його рішення поважали, і тиску на нього ніколи не було.



Решетник вважає себе надто порядним для політики. Також телеведучий зізнався, що в політичному середовищі знає порядних людей, але їх дуже мало.

"Знайомих у мене багато, і хоча тенденції в політиці лякають, я знаю, що є люди, які не піддаються системі. Та, на жаль, таких одиниці, бо система дійсно ламає", — зауважив Решетник.

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Також ми повідомляли, що Решетник пригадав першу зустріч із новим "Холостяком" Олександром Тереном.