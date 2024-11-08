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Григорий Решетник признался, видит ли себя политиком

8 ноября 2024 15:30
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Григорий Решетник в политике — рассматривает ли ведущий этот вариант
Григорий Решетник. Фото: Instagram.com/grisha_reshetnik
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинский ведущий Григорий Решетник, известный своей работой на канале СТБ, поделился мнениям о своих политических амбициях. Телезвезда отметил, что за годы на телевидении несколько раз получал предложения присоединиться к политике, но каждый раз отказывался.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube .

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Решетник вспомнил, как впервые столкнулся с политической деятельностью еще в студенческие годы. В 2006 году он присоединился к предвыборной кампании партии "Наша Украина", раздавая флажки. Для Григория это была просто как подработка, и именно тогда его политический путь завершился. Вместо политики он решил сконцентрироваться на карьере ведущего.

По словам Григория, предложения по политике поступали ему около десяти раз, но он каждый раз вежливо отказывался.

"Предложений было 5-10, возможно, даже до десяти. Мне намекали: "Вы успешны, популярны, возможно, хотите поддержать нас?" Но я всегда находил способ отказаться", — отметил известный ведущий.

Григорий Решетник признался, видит ли себя политиком - фото 1
Решетник не видит себя политиком. Фото: скриншот видео

Он добавил, что его решения уважали и давления на него никогда не было.

Решетник считает себя слишком порядочным для политики. Также телеведущий признался, что в политической среде знает порядочных людей, но очень мало.

"Знакомых у меня много, и хотя тенденции в политике пугают, я знаю, что есть люди, которые не поддаются системе. Но, к сожалению, таких единиц, потому что система действительно ломает", — отметил Решетник.

Раньше мы писали о том, что Решетник заменил Никитюк и собрал вместе холостяков и холостячок.

Также мы сообщали, что Решетник вспомнил первую встречу с новым "Холостяком" Александром Тереном.

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