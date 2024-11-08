Григорій Решетнік відповів, чому Надія Мейхер мовчить про війну в Україні — деталі

Григорій Решетнік. Фото: скриншот

Телеведучий Григорій Решетнік заговорив про співачку Надію Мейхер, яка зараз мешкає за кордоном та не говорить про війну в Україні. Шоумен висловив свою думку, чому його колега замовчує російське вторгнення.

На запитання про Мейхер ведучий відповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ведучого та співачку пов'язує тривала спільна робота на телебаченні. Як розповів Решетнік, він спілкувався із Мейхер ще задовго до початку повномасштабної війни, однак може сказати, як вона ставилася до України.

"Ми востаннє спілкувалися десь за рік до початку повномасштабної війни. Я відносно непогано знаю Надю, я знаю, як вона любить Україну, попри все. Але коли постає перед тобою вибір, або чоловік з дітьми з іншої країни, або країна… Це її вибір, але я думаю, душа болить. Навіть, попри те, що в неї була успішна кар'єра до війни в Росії, вона жила в Києві, це було принципово. Чоловік літав", — поділився Решетнік.

Надія Мейхер та Григорій Решетнік. Фото: скриншот

Шоумен вважає, що не може засуджувати співачку, адже не знає, в яких життєвих обставинах вона перебуває насправді. Втім, для ведучого стало зрозуміло, чому Мейхер зробила такий вибір.

"Я думаю, що, мабуть, привітаюсь з поваги, якщо зустрінемось. Мені то вона нічого поганого і, сподіваюсь, українському народові не зробила. А от чи буде про що говорити? У мене великі сумніви. Для мене ця позиція її, як жінка, що вона обрала сторону чоловіка, доволі така логічна. Це міг бути й ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш людину. Я так розумію, питання ось так стояло", — додав Решетнік.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка та стала займатися екстрасенсорикою.

Також Григорій Решетнік замінив Лесю Нікітюк у відомому шоу, де зібрав холостяків і холостячок.