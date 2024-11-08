Григорий Решетник ответил, почему Надежда Мейхер молчит о войне в Украине.

Григорий Решетник. Фото: скриншот

Телеведущий Григорий Решетник заговорил о певице Надежде Мейхер, которая сейчас живет за границей и не говорит о войне в Украине. Шоумен высказал свое мнение, почему его коллега умалчивает российское вторжение.

На вопрос о Мейхере ведущий ответил в интервью Славе Демину.

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Ведущего и певицу связывает продолжительная совместная работа на телевидении. Как рассказал Решетник, он общался с Мейхер еще задолго до начала полномасштабной войны, однако может сказать, как она относилась к Украине.

"Мы последний раз общались где-то за год до начала полномасштабной войны. Я относительно неплохо знаю Надю, я знаю, как она любит Украину, несмотря на все. Но когда встает перед тобой выбор, или муж с детьми из другой страны, или страна... Это ее выбор, но я думаю, душа болит. Даже несмотря на то, что у нее была успешная карьера до войны в России, она жила в Киеве, это было принципиально. Муж летал", — поделился Решетник.

Надежда Мейхер и Григорий Решетник. Фото: скриншот

Шоумен считает, что не может осуждать певицу, ведь не знает, в каких жизненных обстоятельствах она находится на самом деле. Впрочем, для ведущего стало понятно, почему Мэйхер сделала такой выбор.

"Я думаю, что, пожалуй, поздороваюсь из уважения, если встретимся. Мне то она ничего плохого и, надеюсь, украинскому народу не сделала. А вот будет ли о чем говорить? У меня большие сомнения. Для меня эта позиция ее, как женщины, что она выбрала сторону мужа, довольно такая логичная. Это мог быть и ультиматум, и просьба: или ты возвращаешься и разводишься, или ты сохраняешь человека. Я так понимаю, вопрос вот так стоял", — добавил Решетник.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что Надежда Мейхер взяла фамилию мужа и стала заниматься экстрасенсорикой .

Также Григорий Решетник заменил Лесю Никитюк в известном шоу, где собрал холостяков и холостячок.