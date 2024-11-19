Як зараз живе Потап і чому він не в Україні — думка Горової

Ірина Горова. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка Ірина Горова розповіла про взаємини з ексчоловіком, репером Потапом. Після початку повномасштабного вторгнення їхня професійна співпраця завершилася, і тепер вони спілкуються лише як батьки спільного сина Андрія.

В інтерв’ю програмі "Тур зірками" продюсерка наголосила, що їхні шляхи давно розійшлися.

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Потап тривалий час перебуває за кордоном, що викликає суперечки та критику серед українців. Утім, як зазначає Горова, вона не втручається в його рішення.

"Ми більше восьми років тому припинили бути парою, а творчі відносини завершилися в перший рік війни. Тепер наше спілкування стосується лише сина", — зазначила вона.

16-річний Андрій зараз займається професійним баскетболом у Будапешті, і саме це є головною темою для розмов між колишнім подружжям.

"Льоша приїжджає до нього, підтримує, допомагає. Але обговорювати якісь сторонні питання чи дзвонити з іншими темами — це вже не про нас", — зазначила Горова.

Син Горової продовжує спілкуватись з батьком. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка також відзначила відповідальність Потапа як батька, який завжди готовий прийти на допомогу Андрію. Він оплачує навчання, підтримує його захоплення і завжди поруч у важливих моментах.

Коли ведуча запитала, чи цікавить її повернення Потапа в Україну, Горова відповіла однозначно: "Як у батька мого сина я питаю, чи він проплатить навчання, чи зустрінеться з ним, чи переживає про якісь його шістнадцятирічні "штучки". Мене не цікавить, повернеться він чи ні".

Горова прокоментувала виїзд Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка підкреслила, що їхнє поєднання як пари залишилося в минулому.

"Ми починали як друзі, були сім’єю, потім знову стали друзями, а тепер просто батьки. І це нормально. Головне для нас обох — майбутнє сина", — підсумувала Ірина Горова.

Раніше ми писали про те, що популярний співак різко висловився про втечу Потапа за кордон.

Також ми повідомляли, що Горова пояснила, чому розірвала співпрацю з Потапом.