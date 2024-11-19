Как сейчас живет Потап и почему он не в Украине — мнение Горовой

Ирина Горовая. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер Ирина Горовая рассказала о взаимоотношениях с экс-мужем, рэпером Потапом. После начала полномасштабного вторжения их профессиональное сотрудничество завершилось, и теперь они общаются только как родители общего сына Андрея.

В интервью программе "Тур звездами" Горовая подчеркнула, что их пути давно разошлись.

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В каких отношениях Горовая сейчас с Потапом

Потап долгое время находится за границей, что вызывает споры и критику среди украинцев. Однако, как отмечает Горовая, она не вмешивается в его решение.

"Мы больше восьми лет назад перестали быть парой, а творческие отношения завершились в первый год войны. Теперь наше общение касается только сына", — отметила она.

16-летний Андрей сейчас занимается профессиональным баскетболом в Будапеште, и именно это является главной темой для разговоров между бывшими супругами.

"Леша приезжает к нему, поддерживает, помогает. Но обсуждать какие-то посторонние вопросы или звонить по другим темам — это уже не о нас", — отметила Горовая.

Сын Горовой продолжает общаться с отцом. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер также отметила ответственность Потапа как отца, который всегда готов прийти на помощь Андрею. Он оплачивает обучение, поддерживает его увлечение и всегда рядом в важных моментах.

Когда ведущая спросила, интересует ли ее возвращение Потапа в Украину, Горовая ответила однозначно: "Как у отца моего сына я спрашиваю, проплатит ли он обучение, встретится ли с ним, переживает ли о каких-то его шестнадцатилетних "штучках". Меня не интересует, вернется он или нет".

Горовая прокомментировала выезд Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер подчеркнула, что между ними ничего нет общего, кроме сына.

"Мы начинали как друзья, были семьей, потом снова стали друзьями, а теперь просто родители. И это нормально. Главное для нас обоих — будущее сына", — подытожила Ирина Горовая.

Ранее мы писали о том, что популярный певец резко высказался о бегстве Потапа за границу.

Также мы сообщали, что Горовая объяснила, почему разорвала сотрудничество с Потапом.