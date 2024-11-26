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Гейлі Бібер відсвяткувала день народження у вишуканому образі

26 листопада 2024 12:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Гейлі Бібер виповнилося 28 — як відсвяткувала зірка
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Засновниця власного косметичного бренда Rhode і молода мама Гейлі Бібер поділилася із шанувальниками кадрами зі святкування свого 28-го дня народження. Модель організувала вечірку з мартіні та підібрала стильний образ для заходу.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Гейлі Бібер — 28

Святковий торт зірки був прикрашений фразою "a tini bit 28" відповідно до тематики вечора — мартіні. Дівчина пригощала гостей популярними коктейлями, прикрашеними кавовими зернами.

На вечірку модель вдягла хутряне пальто з колекції Gucci Тома Форда осінь 1999 року та коротку чорну сукню з декольте. Зірка доповнила образ туфлями-човниками від Saint Laurent, діамантовими сережками і розкішним діамантовим намистом Tiffany & Co. вартістю 150 000 доларів. Модель підкреслила риси обличчя свіжими рум'янами та хайлайтером.

Родзинку її образу додав незвичний манікюр. Нігті моделі були пофарбовані в світло-блакитний колір і прикрашені крихітними оливками.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти. 

День народження мода Гейлі Бібер закордонні зірки стиль

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