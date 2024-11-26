Гейлі Бібер виповнилося 28 — як відсвяткувала зірка

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Засновниця власного косметичного бренда Rhode і молода мама Гейлі Бібер поділилася із шанувальниками кадрами зі святкування свого 28-го дня народження. Модель організувала вечірку з мартіні та підібрала стильний образ для заходу.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Гейлі Бібер — 28

Святковий торт зірки був прикрашений фразою "a tini bit 28" відповідно до тематики вечора — мартіні. Дівчина пригощала гостей популярними коктейлями, прикрашеними кавовими зернами.

На вечірку модель вдягла хутряне пальто з колекції Gucci Тома Форда осінь 1999 року та коротку чорну сукню з декольте. Зірка доповнила образ туфлями-човниками від Saint Laurent, діамантовими сережками і розкішним діамантовим намистом Tiffany & Co. вартістю 150 000 доларів. Модель підкреслила риси обличчя свіжими рум'янами та хайлайтером.

Родзинку її образу додав незвичний манікюр. Нігті моделі були пофарбовані в світло-блакитний колір і прикрашені крихітними оливками.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.