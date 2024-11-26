Гейли Бибер исполнилось 28 – как отпраздновала звезда

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Основательница собственного косметического бренда Rhode и молодая мама Хейли Бибер поделилась с поклонниками кадрами из празднования своего 28-го дня рождения. Модель организовала вечеринку с мартини и подобрала стильный образ для мероприятия.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Хейли Бибер — 28

Праздничный торт звезды был украшен фразой "a tini bit 28" в соответствии с тематикой вечера — мартини. Девушка угощала гостей популярными коктейлями, украшенными кофейными зернами.

На вечеринку модель надела меховое пальто из коллекции Gucci Тома Форда осень 1999 года и короткое черное платье с декольте. Звезда дополнила образ туфлями-лодочками от Saint Laurent, бриллиантовыми серьгами и роскошным бриллиантовым ожерельем Tiffany & Co. стоимостью 150 000 долларов. Модель подчеркнула черты лица свежими румянами и хайлайтером.

Изюминку ее образу добавил необычный маникюр. Ногти модели были накрашены в светло-голубой цвет и украшены крошечными оливками.

Напомним, певец Джастин Бибер снова испытывает психологические проблемы из-за скандала вокруг рэпера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к их младенцу.