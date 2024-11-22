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Філонова оскандалилася проханням до українців — що зажадала

22 листопада 2024 10:03
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Попросила фанів скинутися на сумку - Філонова втрапила в скандал
Олена Філонова. Фото: instagram.com/efilonova
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова втрапила у черговий скандал. Знаменитість звернулася до своїх підписників із проханням подарувати їй брендову сумочку.

Олена записала відео із магазину та поділилася їм на своїй сторінці в Instagram

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Ведуча завітала до одного з магазинів Києва, де побачила брендову сумочку у вигляді келиху з коктейлем. Ціна за епатажний аксесуар 85 євро (близько 3,7 тисяч гривень).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elena Filonova (@efilonova)

Філонова зажадала мати таку сумочку в своїй колекції та попросила шанувальників скинутися їй на такий подарунок.

"Я її дуже хочу. Всього 85 євро. Давайте скинемось і Лєночке зробимо подарунок? Всім +10000 в карму! Дякую всім добрим та щедрим", — написала ведуча та залишила номер своє картки.

Олена Філонова попросила у фанів сумку
Олена Філонова попросила у фанів сумку. Фото: скриншот

Своє прохання зірка аргументувала тим, що сама неодноразово дарувала щось своїм підписникам. 

"Не будьте жадними! Я стільки подарунків розіграла з 2012 року! Можна було б і скинутися Лєночке на подарунок хоча б раз в житті! Я же теж дівчинка, мені теж хочеться. Тим паче, це ж не Dior за 2,5 тисячі євро, це усього 85 євро", — сказала Філонова.

У коментарях користувачі жорстко розкритикували блогерку. На думку українців, просити про таке, коли в країні триває війна і є сотні не закритих зборів для потреб військових, — цинічно.

Олена Філонова нарвалася на хейт
Олена Філонова нарвалася на хейт. Фото: скриншот

У відповідь на критику з боку фанів, Філонова відповіла, що допомагає армії, а більшість коментаторів не донатять.

"Ви тільки вмієте лише лити бруд. Я на ЗСУ збирала. Кричати усі в перший ряд, а по-факту нічого не зробили", — сказала Філонова.

Блогерка Олена Філонова
Блогерка Олена Філонова. Фото: скриншот

Раніше Бред Пітт поскандалив із Анджеліною Джолі через їхнього сина. Також ми писали, що у мережі пригадали різдвяний скандал із Меланією Трамп.

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