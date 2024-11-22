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Филонова оскандалилась просьбой к украинцам — что потребовала

22 ноября 2024 10:03
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Попросила фанов скинуться на сумку - Филонова попала в скандал
Елена Филонова. Фото: instagram.com/efilonova
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Украинская телеведущая и блогер Елена Филонова попала в очередной скандал. Знаменитость обратилась к своим подписчикам с просьбой подарить ей брендовую сумочку.

Елена записала видео из магазина и поделилась им на своей странице в Instagram.

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Ведущая посетила один из магазинов Киева, где увидела брендовую сумочку в виде бокала с коктейлем. Цена за эпатажный аксессуар 85 евро (около 3,7 тысячи гривен).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elena Filonova (@efilonova)

Филонова захотела иметь такую сумочку в своей коллекции и попросила поклонников скинуться ей на такой подарок.

"Я ее очень хочу. Всего 85 евро. Давайте скинемся и Леночке сделаем подарок? Всем +10000 в карму! Спасибо всем добрым и щедрым", — написала ведущая и оставила номер своей карточки.

Елена Филонова попросила у фанатов сумку
Елена Филонова попросила у фанатов сумку. Фото: скриншот

Свою просьбу звезда аргументировала тем, что сама неоднократно дарила что-нибудь своим подписчикам.

"Не будьте жадными! Я столько подарков разыграла с 2012 года! Можно было бы и скинуться Леночке на подарок хотя бы раз в жизни! Я же тоже девочка, мне тоже хочется. Тем более, это же не Dior за 2,5 тысячи евро, это всего 85 евро", — сказала Филонова.

В комментариях пользователи жестко раскритиковали блогера. По мнению украинцев, просить о таком, когда в стране идет война и есть сотни не закрытых сборов для нужд военных, — цинично.

Елена Филонова нарвалась на хейт
Елена Филонова нарвалась на хейт. Фото: скриншот

В ответ на критику со стороны фанатов, Филонова ответила, что помогает армии, а большинство комментаторов не донатят.

"Вы только умеете только лить грязь. Я на ВСУ собирала. Кричать все в первый ряд, а по факту ничего не сделали", — сказала Филонова.

Блогер Елена Филонова
Блоггерша Елена Филонова. Фото: скриншот

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скандал соцсети Елена Филонова украинские звезды хейт

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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