Ектор Хіменес-Браво показав, як зберігає молодість - фото

Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво прагне якомога довше зберігати молодий вигляд. Для цього кулінар регулярно відвідує косметолога.

У своєму Instagram зірка "МастерШеф" показав, яку болісну процедуру робить заради молодості.

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52-річний кулінар показався із сильно почервонілим обличчям та розповів шанувальникам, що саме зробив.

Кухар Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

За словами Ектора, йому провели лазерне омолодження шкіри. Це досить відома процедура, яка допомагає позбутися ознак старіння.

"Процедура виконана. Від страху аж спітнів. Жартую, страшно не було. Це було всього лише лазерне омолодження", — розповів Ектор.

Ектор Хіменес-Браво у косметолога. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Тепер на ресторатора чекає декілька днів відновлення після маніпуляції.

Ектор Хіменес-Браво зробив омолодження. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

І хоча, за словами Ектора, сама процедура та етап відновлення дуже болючі та неприємні, результат йому подобається.

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