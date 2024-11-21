Ектор Хіменес-Браво показав, як зберігає молодість - фото

Ектор Хіменес-Браво показав, на що наважується заради молодості
Шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво прагне якомога довше зберігати молодий вигляд. Для цього кулінар регулярно відвідує косметолога.
У своєму Instagram зірка "МастерШеф" показав, яку болісну процедуру робить заради молодості.
Ектор Хіменес-Браво показався у косметолога
52-річний кулінар показався із сильно почервонілим обличчям та розповів шанувальникам, що саме зробив.
За словами Ектора, йому провели лазерне омолодження шкіри. Це досить відома процедура, яка допомагає позбутися ознак старіння.
"Процедура виконана. Від страху аж спітнів. Жартую, страшно не було. Це було всього лише лазерне омолодження", — розповів Ектор.
Тепер на ресторатора чекає декілька днів відновлення після маніпуляції.
І хоча, за словами Ектора, сама процедура та етап відновлення дуже болючі та неприємні, результат йому подобається.
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