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Ектор Хіменес-Браво показав, на що наважується заради молодості

21 листопада 2024 14:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Ектор Хіменес-Браво показав, як зберігає молодість - фото
Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво прагне якомога довше зберігати молодий вигляд. Для цього кулінар регулярно відвідує косметолога. 

У своєму Instagram зірка "МастерШеф" показав, яку болісну процедуру робить заради молодості.

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52-річний кулінар показався із сильно почервонілим обличчям та розповів шанувальникам, що саме зробив.

Ектор Хіменес-Браво
Кухар Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

За словами Ектора, йому провели лазерне омолодження шкіри. Це досить відома процедура, яка допомагає позбутися ознак старіння. 

"Процедура виконана. Від страху аж спітнів. Жартую, страшно не було. Це було всього лише лазерне омолодження", — розповів Ектор.

Ектор Хіменес-Браво у косметолога
Ектор Хіменес-Браво у косметолога. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Тепер на ресторатора чекає декілька днів відновлення після маніпуляції. 

Ектор Хіменес-Браво зробив омолодження
Ектор Хіменес-Браво зробив омолодження. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo 

І хоча, за словами Ектора, сама процедура та етап відновлення дуже болючі та неприємні, результат йому подобається.

Раніше Анна Саліванчук показала, який вигляд має у спідній білизні.

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Ектор Хіменес-Браво українські зірки омолодження косметологія Мастер Шеф

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