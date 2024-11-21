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Анна Саліванчук приголомшила мережу фото у відвертій білизні

21 листопада 2024 10:48
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Саліванчук у пікантній білизні закликала забути страх осуду
Анна Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська актриса Анна Саліванчук не перестає дивувати шанувальників своїми думками і стильними образами. На нових своїх фото актриса демонструє граційність і впевненість, постаючи в різних позах та з оригінальних ракурсів.

Саліванчук опублікувала відверту серію чорно-білих фотографій у своєму Instagram.

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Чим Анна Саліванчук здивувала на нових фото

Ця серія фото — це не лише про естетику, а й про силу думок. У супровідному дописі Анна торкнулася важливої теми страху перед осудом. Вона поділилася власними роздумами про те, як суспільні стереотипи можуть стримувати людей у реалізації їхніх мрій.

Актриса нагадала, що фраза "А що скажуть люди?" шкодить людям з дитинства.

Анна Саліванчук приголомшила мережу фото у відвертій білизні - фото 1
Саліванчук поділилась спокусливими знімками. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

"Ця фраза блокує абсолютно всі бажання і мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам. Це те, що більшість із нас чули ще із самого дитинства", — написала акторка у своєму пості.

Анна закликала своїх підписників звільнитися від страху бути засудженими і почати слухати лише себе. Вона наголосила, що успіх і щастя починаються з того моменту, коли людина дозволяє собі бути справжньою.

Анна Саліванчук приголомшила мережу фото у відвертій білизні - фото 2
Саліванчук закликала не боятись засудження. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

"Дотримуйтеся своїх бажань. Справжніх, не нав'язаних суспільством", — додала актриса.

Завершуючи свій допис, Анна дала пораду, яка прозвучала, мов заклик до дії: 

"Забудьте страх засудження, — зазначила вона. — Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти й зупиняти. Ваше завдання — затулити вуха й бігти. У напрямку до мрії. І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі?".

Публікація викликала активний відгук у підписників актриси, які засипали її компліментами не тільки за стильні фото, а й за проникливі слова. 

Раніше ми писали про те, що Саліванчук розповіла про вроджену особливість сина.

Також ми повідомляли, що Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець.

знаменитості акторка відверті фото зірки Ганна Саліванчук

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