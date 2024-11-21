Эктор Хименес-Браво показал, как сохраняет молодость - фото

Эктор Хименес-Браво показал, на что решается ради молодости
Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво стремится дольше сохранять молодой вид. Для этого кулинар регулярно посещает косметолога.
В своем Instagram звезда "МастерШеф" показал, какую болезненную процедуру делает ради молодости.
Эктор Хименес-Браво показался у косметолога
52-летний кулинар показался с сильно покрасневшим лицом и рассказал поклонникам, что именно сделал.
По словам Эктора, ему провели лазерное омоложение кожи. Это достаточно известная процедура, которая помогает избавиться от признаков старения.
"Процедура выполнена. От страха даже вспотел. Шучу, страшно не было. Это было всего лишь лазерное омоложение", — рассказал Эктор.
Теперь ресторатору предстоит несколько дней восстановления после манипуляции.
И хотя, по словам Эктора, сама процедура и этап восстановления очень болезненны и неприятны, результат ему нравится.
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