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Эктор Хименес-Браво показал, на что решается ради молодости

21 ноября 2024 14:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Эктор Хименес-Браво показал, как сохраняет молодость - фото
Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво стремится дольше сохранять молодой вид. Для этого кулинар регулярно посещает косметолога.

В своем Instagram звезда "МастерШеф" показал, какую болезненную процедуру делает ради молодости.

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52-летний кулинар показался с сильно покрасневшим лицом и рассказал поклонникам, что именно сделал.

Эктор Хименес-Браво
Повар Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По словам Эктора, ему провели лазерное омоложение кожи. Это достаточно известная процедура, которая помогает избавиться от признаков старения.

"Процедура выполнена. От страха даже вспотел. Шучу, страшно не было. Это было всего лишь лазерное омоложение", — рассказал Эктор.

Эктор Хименес-Браво у косметолога
Эктор Хименес-Браво у косметолога. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Теперь ресторатору предстоит несколько дней восстановления после манипуляции.

Эктор Хименес-Браво сделал омоложение
Эктор Хименес-Браво сделал омоложение. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

И хотя, по словам Эктора, сама процедура и этап восстановления очень болезненны и неприятны, результат ему нравится.

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Эктор Хименес-Браво украинские звезды омоложение косметология Мастер Шеф

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