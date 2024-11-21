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Ексдружина Дзідзьо публічно звернулася до нього у мережі

21 листопада 2024 12:43
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Колишня дружина Дзідзьо звернулася до нього з особливої нагоди - фото
Співачка SLAVIA. Фото: instagram.com/slavia_official
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) звернулася до свого ексчоловіка, співака Дзідзьо (Михайло Хома). Артистка привітала колишнього з особливим святом.

З нагоди 41-річчя виконавця SLAVIA залишила коментар у його Instagram

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Михайло Хома 20 листопада відсвяткував свій 41-й день народження. Співак відзначив початок нового року життя символічним дописом у соцмережі. 

"20 листопада для мене ще один новий рік!", — написав Дзідзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До привітань у коментарях долучилися зірки українського шоубізнесу, серед яких і SLAVIA. Цього року ексдружина артиста порушила традицію та замість окремої публікації в своєму блозі написала лише коментар на сторінці Дзідзьо.

"Михайлику, вітаю! Нехай удача і везіння супроводжують по життю", — привітала колишнього SLAVIA.

Колишня дружина Дзідзьо привітала його
Колишня дружина Дзідзьо привітала його. Фото: скриншот

Дзідзьо не відповів колишній дружині, проте поставив лайк на її коментар.

Нагадаємо, Михайло Хома та Ярослава Притула були одружені протягом восьми років. У квітні 2021 року пара оголосила про розлучення. 

SLAVIA ТА Дзідзьо
SLAVIA ТА Дзідзьо. Фото: instagram.com/slavia_official

Раніше Олександр Пономарьов також привітав Дзідзьо із днем народження.

Також ми писали, що Селена Гомес розповіла, чому перестала приховувати свої стосунки.

Дзідзьо День народження соцмережі українські зірки зіркова пара

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