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Экс-супруга Дзидзьо публично обратилась к нему в сети

21 ноября 2024 12:43
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Бывшая жена Дзидзьо обратилась к нему по особому случаю - фото
Певица SLAVIA. Фото: instagram.com/slavia_official
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певица SLAVIA (Ярослава Притула) обратилась к своему экс-супругу, певцу Дзидзьо (Михаил Хома). Артистка поздравила бывшего с особым праздником.

По случаю 41-летия исполнителя SLAVIA оставила комментарий в его Instagram.

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Михаил Хома 20 ноября отпраздновал свой 41-й день рождения. Певец отметил начало нового года жизни символическим постом в соцсети.

"20 ноября для меня еще один новый год!", — написал Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DZIDZIO (@dzidzio)

К поздравлениям в комментариях присоединились звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых и SLAVIA. В этом году экс-супруга артиста нарушила традицию и вместо отдельной публикации в своем блоге написала только комментарий на странице Дзидзьо.

"Мишенька, поздравляю! Пусть удача и везение сопровождают по жизни", — поздравила бывшего SLAVIA.

Бывшая жена Дзидзьо поздравила его
Бывшая жена Дзидзьо поздравила его. Фото: скриншот

Дзидзьо не ответил бывшей жене, однако поставил ругательство на ее комментарий.

Напомним, Михаил Хома и Ярослава Притула были женаты за восемь лет. В апреле 2021 года пара объявила о разводе.

SLAVIA И Дидзьо
SLAVIA И Дидзьо. Фото: instagram.com/slavia_official

Ранее Александр Пономарев также поздравил Дидзе с днем рождения.

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Дзидзьо День рождения соцсети украинские звезды звездная пара

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