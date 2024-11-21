Бывшая жена Дзидзьо обратилась к нему по особому случаю - фото

Экс-супруга Дзидзьо публично обратилась к нему в сети
Певица SLAVIA (Ярослава Притула) обратилась к своему экс-супругу, певцу Дзидзьо (Михаил Хома). Артистка поздравила бывшего с особым праздником.
По случаю 41-летия исполнителя SLAVIA оставила комментарий в его Instagram.
Бывшая жена Дзидзьо поздравила его с днем рождения
Михаил Хома 20 ноября отпраздновал свой 41-й день рождения. Певец отметил начало нового года жизни символическим постом в соцсети.
"20 ноября для меня еще один новый год!", — написал Дзидзьо.
К поздравлениям в комментариях присоединились звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых и SLAVIA. В этом году экс-супруга артиста нарушила традицию и вместо отдельной публикации в своем блоге написала только комментарий на странице Дзидзьо.
"Мишенька, поздравляю! Пусть удача и везение сопровождают по жизни", — поздравила бывшего SLAVIA.
Дзидзьо не ответил бывшей жене, однако поставил ругательство на ее комментарий.
Напомним, Михаил Хома и Ярослава Притула были женаты за восемь лет. В апреле 2021 года пара объявила о разводе.
Ранее Александр Пономарев также поздравил Дидзе с днем рождения.
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