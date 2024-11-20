Джессіка Альба показала своїх доньок-красунь - фото, відео

Джессіка Альба з доньками. Фото: instagram.com/jessicaalba

Американська акторка Джессіка Альба показала своїх доньок-красунь. Зірка разом із дівчатами вирушила на концерт співачки Сабріни Карпентер.

Кадрами із заходу знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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43-річна акторка часто з'являється на світських заходах та концертах разом зі своїми доньками — 16-річною Онор та 13-річною Гевен.

Цього разу зіркова матуся та її доньки вирушили на шоу Сабріни Карпентер у Лос-Анджелесі.

На відео у соцмережі Джессіка показала, як вони із молодшою донькою перевтілюються для концерту.

Зірка "Фантастичної четвірки" показала, як разом зі дівчатами запалювала під пісні улюбленої артистки та насолоджувалися вечором.

Джессіка Альба з доньками та подругою. Фото: instagram.com/jessicaalba

У коментарях під публікацією шанувальники зазначили, що Альба має дуже молодий вигляд та більше схожа на сестру дівчат, аніж на їхню маму.

"Ви всі схожі на сестер. Такі милі".

"Дівчино, ти не старієш!".

"Ти все ще виглядаєш на 18, це нечесно!".

"Супер-матуся та її донечки! Ви неймовірні".

Джессіка Альба з доньками на концерті. Фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, Кеті Перрі також "засвітилася" на концерті в компанії свого колишнього.

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