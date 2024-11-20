Джессика Альба показала, как провела время с дочками-красавицами
Американская актриса Джессика Альба показала своих дочерей-красавиц. Звезда вместе с девушками отправилась на концерт певицы Сабрины Карпентер.
Кадрамы с запада знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Джессика Альба с дочками-красавицами зажгла на концерте
43-летняя актриса часто появляется на светских мероприятиях и концертах вместе со своими дочерьми — 16-летней Онор и 13-летней Хэвен.
В этот раз звездная мамочка и ее дочери отправились на шоу Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе.
На видео в соцсети Джессика показала, как они с младшей дочерью перевоплощаются для концерта.
Звезда "Фантастической четверки" показала, как вместе с девочками зажигала под песни любимой артистки и наслаждалась вечером.
В комментариях под публикацией поклонники отметили, что Альба выглядит очень молодо и больше похожа на сестру девушек, чем на их маму.
"Вы все похожи на сестер. Такие милые".
"Девушка, ты не стареешь!".
"Ты все еще выглядишь на 18, это нечестно!"
"Супер-мамочка и ее дочери! Вы невероятны".
Напомним, Кэти Перри также "засветилась" на концерте в компании своего бывшего.
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