Джессика Альба с дочерьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба показала своих дочерей-красавиц. Звезда вместе с девушками отправилась на концерт певицы Сабрины Карпентер.

Кадрамы с запада знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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43-летняя актриса часто появляется на светских мероприятиях и концертах вместе со своими дочерьми — 16-летней Онор и 13-летней Хэвен.

В этот раз звездная мамочка и ее дочери отправились на шоу Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе.

На видео в соцсети Джессика показала, как они с младшей дочерью перевоплощаются для концерта.

Звезда "Фантастической четверки" показала, как вместе с девочками зажигала под песни любимой артистки и наслаждалась вечером.

Джессика Альба с дочерьми и подругой. Фото: instagram.com/jessicaalba

В комментариях под публикацией поклонники отметили, что Альба выглядит очень молодо и больше похожа на сестру девушек, чем на их маму.

"Вы все похожи на сестер. Такие милые".

"Девушка, ты не стареешь!".

"Ты все еще выглядишь на 18, это нечестно!"

"Супер-мамочка и ее дочери! Вы невероятны".

Джессика Альба с дочерьми на концерте. Фото: instagram.com/jessicaalba

Напомним, Кэти Перри также "засветилась" на концерте в компании своего бывшего.

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