Бейонсе з'явиться на сцені під час матчу NFL

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Популярна співачка Бейонсе вийде на сцену під час першого різдвяного ігрового дня NFL, організованого Netflix. Подія відбудеться 25 грудня на стадіоні NRG в Техасі.

Про це повідомляє BBC.

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Співачка виступить на матчі "Х'юстон Техас" проти "Балтимор Рейвенс". Виступ Бейонсе в її рідному місті стане першим концертом, на якому наживо прозвучать пісні з її новаторського альбому COWBOY CARTER. Нова платівка зірки отримала рекордні одинадцять номінацій на "Греммі", що є рекордом серед альбомів жінок-артисток.

Netflix також повідомив, що зірка "приведе з собою кількох особливих гостей", які брали участь у її останньому релізі.

Раніше Бейонсе вже виступала на Суперкубку XV у 2016 році в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. У перерві матчу також виступили Coldplay і Бруно Марс, і це шоу стало одним з найпопулярніших в історії заходу, його подивилися 115,5 мільйона глядачів.

Нагадаємо, у престижному університеті викладатимуть навчальний курс про Бейонсе та її вклад в розвитку світової культури. Також ми показували, який має вигляд популярна донька Бейонсе.