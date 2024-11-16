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Не схожа на маму — який має вигляд донька Бейонсе

16 листопада 2024 08:14
Світлана Заболотна - Редактор
Який має вигляд популярна донька Бейонсе — фото
Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Світлана Заболотна - Редактор

Відома співачка Бейонсе та її чоловік репер Джей Зі ретельно приховують свою старшу доньку Блю Айві Картер. Вона також випускає пісні та з'являється на червоних хідниках, однак її приватне життя залишається за лаштунками.

Редакція Новини.LIVE розповідає про молоду зірку.

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Їй лише 12 років, однак дівчина вже має велику армію шанувальників. Все завдяки світовому турне своєї мами Бейонсе. Співачка взяла доньку з собою та дозволила виступати на шоу. 

Блю Айві Картер — лауреатка кількох премій. Зокрема, отримала своє перше "Ґреммі" за найкраще музичне відео року — "Brown Skin Girl". Також дівчина вважається наймолодшою володаркою BET Award, адже виграла у 8 років. Втім, кліп створений разом з її мамою та іншими виконавицями.

Донька Бейонсе йде її ж шляхом, однак зовнішньо не дуже схожа. Надає перевагу зачісці з косами та має більш грубі риси обличчя. Однак, прихильники вже обожнюють її.

Нагадаємо, в престижному університеті викладатимуть курс про життя Бейонсе. Також співачка знову очолила важливий рейтинг "Ґреммі-2025" і навіть обійшла свого чоловіка.

США родина Бейонсе закордонні зірки співачка

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