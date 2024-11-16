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Не похожа на маму — как выглядит дочь Бейонсе

16 ноября 2024 08:14
Светлана Заболотная - Редактор
Как выглядит популярная дочь Бейонсе.
Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Светлана Заболотная - Редактор

Известная певица Бейонсе и ее муж репер Джей Зи тщательно скрывают свою старшую дочь Блю Айви Картер. Она также выпускает песни и появляется на красных дорожках, однако ее частная жизнь остается за кулисами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о молодой звезде.

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Ей всего 12 лет, однако девушка уже имеет большую армию поклонников. Все благодаря мировому турне своей мамы Бейонсе. Певица взяла дочь с собой и разрешила выступать на шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Blue Ivy Carter (@blueivycter)

Блю Айви Картер — лауреат нескольких премий. В частности, получила свое первое "Грэмми" за лучшее музыкальное видео года — "Brown Skin Girl". Также девушка считается самой молодой обладательницей BET Award, ведь выиграла в 8 лет. Впрочем, клип создан вместе с ее мамой и другими исполнителями.

Дочь Бейонсе идет по ее же пути, однако внешне не очень похожа. Предпочитает прическу с косами и имеет более грубые черты лица. Однако, поклонники уже обожают ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Blue Ivy Carter (@blueivycter)

Напомним, в престижном университете будут преподавать курс о жизни Бейонсе. Также певица снова возглавила важный рейтинг "Грэмми-2025" и даже обошла своего мужа.

США семья Бейонсе зарубежные звезды певица

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