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Чи платила Гарріс 10 млн — мама Бейонсе відповіла на чутки

18 листопада 2024 08:14
Світлана Заболотна - Редактор
Бейонсе отримала 10 млн від Гарріс — реакція мами зірки
Співачка Бейонсе, політик Камала Гарріс та письменниця Тіна Ноулз. Фото: instagram/mstinaknowles
Світлана Заболотна - Редактор

Мама відомої співачки Тіна Ноулз стала на захист доньки. Вона заперечила, що Бейонсе отримувала будь-яку винагороду за виступ на передвиборчій програмі у президенти США Камали Гарріс.

Допис письменниця виклала в Instagram. 

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Співачка Бейонсе активно підтримувала політика Камалу Гарріс у передвиборчих президентських перегонах. Вона навіть прибула в один зі штатів та виступила перед прихильниками. 

Зірку звинуватили, що вона отримала 10 мільйонів за це від політика. Таку тезу вперше висловила політична коментаторка Кендес Овен. Нині її допис має попередження, як "неправдива інформація". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мама Бейонсе опублікувала допис, в якому заперечила чутки і розповіла, хто оплатив рахунки зірки за виступ та переліт.

"Це було позначено, як фейкові новини і видалено. Це неправдива інформація... Те, що Бейонсе заплатили 10 мільйонів доларів на мітингу в Х'юстоні — брехня. Бейонсе не отримала жодної копійки за виступ на мітингу Камали Гарріс. Вона самостійно оплатила рейс собі та команді. Коли припиниться ця брехня і чутки? Звичайно, цього ви не побачите в новинах", — написала мама Бейонсе.

Допис мами Бейонсе
Допис Тіни Ноулз. Фото: instagram/mstinaknowles

Нагадаємо, у престижному університеті викладатимуть навчальний курс про Бейонсе та її вклад в розвитку світової культури. Також ми показували, який має вигляд популярна донька Бейонсе.

США вибори гроші Бейонсе Камала Гарріс співачка

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