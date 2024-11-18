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Платила ли Харрис 10 млн — мама Бейонсе ответила на слухи

18 ноября 2024 08:14
Светлана Заболотная - Редактор
Бейонсе получила 10 млн от Гаррис — реакция мамы звезды
Певица Бейонсе, политик Камала Харрис и писательница Тина Ноулз. Фото: instagram/mstinaknowles
Светлана Заболотная - Редактор

Мама известной певицы Тина Ноулз стала на защиту дочери. Она отрицает, что Бейонсе получала любое вознаграждение за выступление во время выборов в президенты США на поддержку Камалы Харрис.

Пост писательница выложила в Instagram.

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Певица Бейонсе активно поддерживала политика Камалу Харрис в предвыборной президентской гонке. Она даже прибыла в один из штатов и выступила перед поклонниками.

Звезду обвинили в том, что она получила 10 миллионов за это от политика. Такой тезис впервые высказала политический комментатор Кендес Овен. Сейчас ее сообщение имеет предупреждение как "ложная информация".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Мама Бейонсе опубликовала пост, в котором отрицает слухи и рассказала, кто оплатил счета звезды за выступление и перелет.

"Это было отмечено, как фейковые новости и удалено. Это ложная информация... То, что Бейонсе заплатили 10 миллионов долларов на митинге в Хьюстоне — ложь. Бейонсе не получила ни копейки за выступление на митинге Камалы Харрис. Она самостоятельно оплатила рейс себе и команде. Когда прекратится эта ложь и слухи? Конечно, этого вы не увидите в новостях", — написала мама Бейонсе.

Сообщение мамы Бейонсе
Сообщение Тины Ноулз. Фото: instagram/mstinaknowles

Напомним, в престижном университете будут преподавать учебный курс о Бейонсе и его вкладе в развитие мировой культуры. Также мы показывали, как выглядит популярная дочь Бейонсе.

США выборы деньги Бейонсе Камала Харрис певица

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